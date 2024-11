Ilgiorno.it - Via Mameli, restyling milionario. E c’è già chi dice: "Idea astrusa"

Viaè la strada di collegamento dal centro di Busto Arsizio alla stazione delle Fs e potrebbe in futuro essere oggetto di un intervento dida 10 milioni. Il nuovo disegno, predisposto da Agesp Attività Strumentali, è stato approvato dalla Giunta su proposta dell’assessore alla Mobilità Matteo Sabba. Inserito nel progetto “Stazione in centro“ che l’amministrazione di centrodestra guidata dal sindaco Emanuele Antonelli ha candidato al bando regionale “Multimodale Urbano“ – obiettivo, "favorire l’accessibilità alle città attraverso un miglioramento dell’accessibilità alle stazioni ferroviarie" – prevede interventi per 9,6 milioni per favorire "la connessione intermodale protetta e continua tra la stazione RfI e la Ztl del centro storico, riqualificando i percorsi pedonali e migliorando la sicurezza dei percorsi ciclabili mediante la moderazione della velocità dei veicoli in transito che dal piazzale della stazione si estendono lungo le vie-Galilei fino a piazza Garibaldi".