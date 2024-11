Lapresse.it - Ucraina, il video del lancio di un missile statunitense ATACMS

Un canale Telegram affiliato all’esercito ucraino ha pubblicato unche mostrerebbe un sistema missilisticofornito dagli Stati Uniti che viene lanciato da una località sconosciuta in. L’Associated Press ha diffuso il, sottolineando che non ha potuto verificare in modo indipendente la data e il luogo in cui è stato girato il. Il Ministero della Difesa di Mosca ha dichiarato che l’ha lanciato seidi fabbricazionenella regione russa di Bryansk. In una dichiarazione diffusa dalle agenzie di stampa russe, il Ministero ha affermato che l’esercito ne ha abbattuti cinque e ne ha danneggiato un altro. I frammenti sono caduti sul territorio di una struttura militare non specificata, ha affermato il Ministero.I detriti caduti hanno innescato un incendio, ma non hanno causato danni o vittime.