Traffico Roma del 19-11-2024 ore 09 | 00

Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazionesostenuto sulle strade della capitale sulle principali consolari verso la città incolonnamenti sulla carreggiata interna del raccordo anulare per un incidente dellaNapoli e la Laurentina mentre sulla carreggiata esterna ilintenso rallenta la circolazione dalla via Prenestina la via Nomentana è già a Casalotti è la via Aurelia Riccò delsull'intero percorso del tratto Urbano della A24-teramo in direzione della tangenziale est sulla stessa tangenziale code perintenso e lavori dallaL'Aquila via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico è da viale di Tor di Quinto in via dei Campi Sportivi verso San Giovanni proseguendo in questa direzione per ilintenso o altre file tra Prenestina e le Castrense incolonnamenti sulla Cassia dalla Storta tomba di melone e sulla Flaminia dal bivio di Sacrofano Prima porta è ancora da Labaro a Tor di Quinto a sud della capitale concludi sull'ostiense tra Acilia e Vitinia sulla Cristoforo Colombo dall'infernetto e via di Malafede altri file sulla via Pontina da Pomezia Raccordo Anulare e sulla Appia da Ciampino alle Capanne Naturalmente in entrata