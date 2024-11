Serie C | due ultras arrestati dopo rissa sugli spalti durante Catania-Trapani

Leggi su Sportface.it

nel corso della sfida tradello scorso turno del Girone C diC 2024/2025. La polizia di Stato ha ricostruito le fasi del parapiglia scoppiato all'80esimo minuto del derby siciliano del 15 novembre scorso. Sono stati individuati due tifosi catanesi di 28 e 37 anni, particolarmente violenti,in flagranza differita per i reati diaggravata e danneggiamento in occasione o a causa di manifestazioni sportive. I due catanesi hanno sferrato calci e pugni anche ad alcuni tifosi caduti a terra, causando evidenti ecchimosi e tagli al volto. Il tribunale ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti del 28enne e l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per il 37enne.