Quotidiano.net - Schianto tra due volanti. Muore l’agente-rugbista. L’arrivo dei colleghi e le lacrime

Un impatto pazzesco, che non ha lasciato scampo ad Amar. La chiamata in piena notte per rissa, la corsa a sirene spiegate e lo scontro violentissimo con un’altra auto della polizia che rientrava in commissariato. Tragico incidente tra duea Roma. Nell’impatto le vetture si sono ribaltate e per un agente, Amar Kudin, non c’è stato nulla da fare. Feriti tre suoie un uomo, fermato poco prima, che si trovava sui sedili posteriori della volante su cui viaggiava la vittima. Sono stati tutti trasportati dal 118 in codice rosso in diversi ospedali. L’incidente all’alba in zona Trionfale. Alla guida dell’autoradio del distretto Primavalle c’era una poliziotta 25enne, con accanto Amar. Tornavano in commissariato per il fotosegnalamento di un georgiano che avevano bloccato perché notato, con fare sospetto, vicino a una macchina e trovato con arnesi da scasso.