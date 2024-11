Quotidiano.net - Rigopiano e il peso del destino: così si sono salvati Francesca, Giampiero, Samuel e Angelica

Leggi su Quotidiano.net

Pescara, 19 novembre 2024 – Il. Aquello che chiamiamotraccia un solco tra sommersi e. Questione di attimi, di scelte magari repentine, improvvise, per nulla scontate. Basta niente per essere dentro o fuori dalla contabilità del disastro, e pare quasi un riflesso della lotteria del dolore, i nomi degli scampati che l’ex prefetto Francesco Provolo fece leggere davanti alle famiglie in attesa di un verdetto. Brividi. Un'immagine di Sky Original, 'E poi il silenzio - Il disastro di', la docuserie prodotta da Sky Italia, Sky TG24, in collaborazione con Chora Media, 18 novembre 2024. NPK ANSA / Ufficio stampa Sky +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ Ilentra in punta di piedi nel racconto di Pablo Trincia, tra il podcast e la docuserie Sky, ‘E poi il silenzio - il disastro di’ (dal 20-21 e 22 novembre).