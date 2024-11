Regionali Schlein | abbiamo vinto con l’unità Pesano tagli Governo

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 19 nov. (askanews) – “saputo vincere con l’umiltà e”: è questa la lettura di EllYsui risultati delle elezioniin Emilia Romagna e in Umbria. Intervistata da Repubblica, la segretaria del Pd punta il dito sulle scelte della maggioranza governativa nazionale: “Mai – afferma – mi avete sentito caricare di valenze nazionali le elezionie non lo farò neanche ora. Anche se credo che il calo vistoso dei partiti didovrebbe spingerli a interrogarsi sulle politiche sbagliate che stanno portando avanti: la sanità pubblica è diventata la prima preoccupazione dei cittadini a prescindere da ciò che votano. E non mi stupirei se una parte di quegli elettori che hanno votato per Stefania (Proietti, neo presidente dell’Umbria, ndr) e Michele (de Pascale, neopresidente dell’Emilia Romagna, ndr) l’abbiano fatto proprio in virtù delle nostre bate a difesa degli ospedali e dei salari”.