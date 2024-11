Iltempo.it - Regionali 2024, come sono andati i partiti: chi sale e chi scende

I numeri parlano chiaro: è due a zero. Il Pd fa man bassa di voti in Emilia e vince di misura in Umbria. Crollo della Lega e del Movimento 5 Stelle mentre tengono, anzi crescono, Forza Italia e Fratelli d'Italia, sia in Umbria che in Emilia Romagna. Però i veri vincitori di questa,delle ultime, tornata elettorale non festeggeranno perché nona votare e di chi sarà il prossimo presidente di Regione in Umbria e in Emilia Romagna non gliene può fregare di meno. In Emilia Romagna nel 2020 aveva votato oltre il 67%, stavolta poco più del 46%. In Umbria nel 2019 aveva votato oltre il 64% degli aventi diritto al voto, ieri solo il 52,3%. A crollare però non è solo la percentuale di chi si è recato al seggio. In Emilia Romagna la Lega passa, rispetto alle scorse elezioni, dal 31,9% al 5,2%.