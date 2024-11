Quotidiano.net - Putin e la minaccia nucleare. “Solo deterrenza, usare l’atomica sarebbe una follia”

Roma, 19 novembre 2024 – Il presidente russo, Vladimir, firma la nuova dottrinaaprendo inediti, pericolosi scenari di guerra. Un’escalation che gli Stati Uniti avevano previsto e che lasciano Mosca con possibilità di manovra limitate, anche sulla linea del fronte, dove l’impiego degli Atacms rompe la catena del rifornimento. Vicenzo Camporini, generale ed ex capo di Stato Maggiore delle Forze Armate ha spiegato perché quella russa è soprattutto una mossa di.Generale Camporini, armi americane attaccano obiettivi circoscritti su una parte limitata del territorio russo efirma la nuova dottrina. Cosa può succedere ora? Questa nuova dottrina militare non cambia assolutamente nulla dal punto di vista delle prospettive del conflitto. Anche perché l’ipotesi dell’impiego di un’armatattica sul campo di battaglia se non è puranon ha il minimo senso logico.