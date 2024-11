Ilrestodelcarlino.it - Polveri sottili, valori troppo alti. Scattano le misure antismog

Due giorni di sforamenti di, e all’orizzonte non si vedono segnali di un cambiamento, anzi. Respiriamo ancora particelle di smog, e così nei prossimi giorni saranno attive leper migliorare la qualità dell’aria. Il limite per le pm10 è infatti fissato a 50 microgrammi per metro cubo: ieri su quattro stazioni di misurazione fisse di Arpae, tre registravano sforamenti (il dato era di 57 alla Zalamella, 54 a Faenza al parco Bertozzi, 54 nel delta di Cervia) e la quarta (Ravenna Caorle) segnava 49, al limite. I dati di domenica vedevano sforamenti a Ravenna Caorle (53 microgrammi per metro cubo) e alla Zalamella (66). "Sulla base delle previsioni di Arpae, contenute nel bollettino Liberiamolaria pubblicato il lunedì, il mercoledì e il venerdì – si legge in una nota diffusa ieri dal Comune –, nelle giornate di martedì 19, e mercoledì 20 novembre saranno in vigore le limitazioni ulteriori previste dal Piano aria integrato regionale".