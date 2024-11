Parliamo di disabilicidio e smettiamo di romanticizzare il nostro abilismo

Leggi su News.robadadonne.it

Il 30 ottobre, a Montecitorio, la musicista e comunicatrice Marianna Monterosso riceve il Premio Standout Woman Award 2024 per il suo impegno nell’attivismo per i diritti delle persone autistiche, e pronuncia un discorso in cui parla, tra le altre cose, di invisibilizzazione della violenza di genere di matrice abilista e di diabilicidio:Uccidere una donna disabile non è un gesto d’amore per porre fine alla sofferenza nostra o dei nostri caregiver.Le molestie non pervenute sulle donne con disabilitàNel report Istat «Le molestie: vittime e contesto. Anno 2022-23» presentato a luglio 2024 non c’è un solo dato che fornisca una prospettiva sull’entità della violenza esercitata sulle donne con disabilità.Come invece è noto, le persone disabili e neurodirvergenti subiscono almeno un doppio livello di discriminazione, quello associato al genere (sessismo) e l’, cui si sommano tutte le possibili altre intersezioni.