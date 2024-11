Gaeta.it - Palermo vola verso un traguardo record: 9 milioni di passeggeri attesi entro fine anno

Facebook WhatsAppTwitter L’aeroporto diè in corsa per raggiungere un nuovosignificativo, con le previsioni che indicano quasi 9diladel 2024. Dopo aver già superato il traffico totale registrato durante tutto il 2023, il Falcone Borsellino celebra un importante aumento del numero di viaggiatori, confermando il suo trend positivo. Secondo i dati forniti dalla Gesap, la società che gestisce l’aeroporto, il trafficoha mostrato un incremento del 13% rispetto allo stesso periodo dell’precedente, rendendo questo scalo uno dei punti nevralgici del trasporto aereo nel Sud Italia.Trend di crescita sostenutaL’corrente ha visto un notevole incremento, con l’aeroporto diche già nei primi mesi ha superato gli 8di, unche non era mai stato raggiunto prima.