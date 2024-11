Musica | Carlo Vannini ha presentato a Napoli il disco d’esordio Punto e Accapo

Leggi su Ildenaro.it

è un artigiano della, un cantautore per il quale laè l’ideale lasciapassare per le sue scelte e per le sue emozioni più profonde, tra le note e le parole.L’albumdel musicista, intitolato, è la sintesi del primo passo verso il mondo del cantautorato di. ilè statonei giorni scorsi sul palco della Domus Ars di Via Santa Chiara, nel cuore di.Con uno stile personalissimo e definito – unito al ritmo dolcemente smussato che “gira, vota, ammesca, saglie e scinne” (citando il primo verso della title-track “”)fonde lalità linguistica partenopea alla tradizione cantautorale ‘classica’, fatta di pause, lentezza, riflessioni pacate e durature.si muove in ‘direzione ostinata e contraria’, scegliendo la strada migliore che non è la più breve, ma quella in cui vedi più cose e cadi più volte, in cui senti il dolore e lo vivi e lo doni.