Ilrestodelcarlino.it - Molestata nella lavanderia a Bologna: “Ero da sola, salva grazie al microfono”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 19 novembre 2024 – “Ha atteso che gli altri clienti uscissero per entrare. E quando siamo rimasti soli mi ha, iniziando a toccarsi le parti intime”. È ancora sconvolta Veronica Amado Alvarez, titolare di unaa gettoni all’angolo tra viale Vicini e via Andrea Costa. L’altra mattina, la donna era andata nel negozio per sistemare delle cose e cambiare le monete, quando un uomo “che non era un cliente”, come spiega, ha tentato un approccio sessuale con lei, andandosene solo dopo che il marito di lei, che aveva visto la scena dalle telecamere di sorveglianza, gli ha urlato dalche stava per arrivare la polizia. “Erano le 8,30 di domenica mattina – racconta Veronica –. Avevo da fare alcune cose in negozio, dove solitamente non ci siamo, essendo una‘self service’.