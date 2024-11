Ilfattoquotidiano.it - “Mi hanno amputato la gamba sbagliata, quando mi sono svegliato dall’anestesia non potevo crederci. Il dolore è ancora lì nel piede destro”: l’odissea di Jason Kennedy

mi, non. Sapevo per certo che avevano rimosso la“. Con queste parole, 48 anni, racconta l’incubo vissuto al Grace Hospital di Manitoba, in Canada. L’uomo, un ex pescatore, si era recato in ospedale a causa di un’infezione ossea alladestra, che richiedeva l’amputazione. Ma, al suo risveglio, ha scoperto con orrore che i chirurghi avevanolasinistra, lasciando quella infetta al suo posto. “Sapevo per certo che avevano rimosso la. Non poteva essere vero. Ileralì, nel. Mi chiedevo se fosse un brutto sogno”.L’incubo è iniziato il 23 ottobre scorsoera stato ricoverato al Seven Oaks General Hospital per unlancinante e un’emorragia al