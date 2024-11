Biccy.it - Mara Venier nomina l’erede a cui vorrebbe lasciare Domenica In e confessa un terribile aneddoto del suo passato

, per la gioia di Alberto Matano che stando a voci di corridoio scalpiterebbe per avere in manoIn, a Belve di Francesca Fagnani hato di aver individuato in Stefano De Martino il suo “erede”le, una volta che deciderà di abbandonare la guida della trasmissione (spoiler: lo dice ogni anno, ma non lo fa mai).“Io vedrei molto bene Stefano De Martino che ora sta conducendo Affari Tuoi. Secondo me lui potrebbe rivoluzionarie completamenteIn. Stefano De Martino potrebbe condurla bene e fare una bellissima edizione”.è la conduttrice che più di tutti ha fattoIn, ma non è sempre stata al suo comando. Anzi. “Quando io non c’ero non la guardavo. Era qualcosa che mi apparteneva, qualcosa che mi ha dato tanto. Ogni volta che sono stata mandata via rimaneva sempre un po’ di amarezza.