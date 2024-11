Ilgiorno.it - Mandello, l'incrocio è troppo stretto: camion bloccato per ore alla rotonda

del Lario (Lecco), 19 novembre 2024 – C'è da spostare un. bilico. Un autotrasportatore al volante di uncon rimorchio si è arenato adel Lario, tra una rotatoria e il muretto di cinta del giardino di un'abitazione davanti e un muraglione di una villa di dietro. A tradirlo e spingerlo su un percorso in cui non sarebbe mai riuscito a passare probabilmente è stato il sistema di navigazione. L'autista non aveva abbastanza spazio per compiere manovra, se non travolgendo i cartelli stradali, sul rondò, che in parte ha divelto, e abbattendo le recinzioni. Piuttosto che combinare danni, ha spento il motore e tirato il freno a mano, piantandosi in mezzostrada e bloccando il passaggio. Per cavarlo d'impiccio, oltre ai carabinieri e agli agenti della Polizia locale, sono arrivati i vigili del fuoco del comando provincia di Lecco.