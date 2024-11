Oasport.it - LIVE Italia-Scozia 5-4, Europei curling 2024 in DIRETTA: gli azzurri di nuovo avanti al settimo end

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:13 Mosaner libera il campo con un rilascio non semplice. Momento topico della partita. C’è Mouat.15:11 ora Mosaner rilascia la stone sul versante bianco sinistro. Glihanno ancora due tiri, tre invece quelli della. Gli avversari tolgono di turno una pietra azzurra dalla casa15:08 Mosaner libera una delle due stone collocate nella zona blu del cerchio. Laricambia il favore, ma non sembravano affatto contenti i nostri avversari, completamente impantanati dagli.15:05 Cominciano le zingarate delladentro il cerchio. Scambi veloci in questo inizio di ottavo end.15:04 Sembra ripetersi lo stesso copione degli altri end, l’entra e cerca subito il centro. Mentre laattende. Ricordiamo che i nostri avversari sono di mano15:02 Uno sguardo agli altri campi quando sono appena passate due ore dall’inizio della sessioneA-MenNED » 6 runningPista ANOR 6 7 EndsA-MenSUI 11 officialPista BENG 1 6 EndsA-MenSWE 5 runningPista CAUT » 4 7 EndsA-MenCZE 4 runningPista DGER » 5 7 EndsA-Men SCO » 4 runningPista E ITA 5 7 EndsINIZIO OTTAVO END15:00 Eccolo il colpo di Joel Retornaz che, in totale scioltezza, mette a referto altri due punti e passa diin vantaggio! Dopo sette end5-4.