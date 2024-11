Oasport.it - LIVE Italia-Danimarca 5-3, Europei curling femminile in DIRETTA: ultimo end decisivo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:34 Intanto arrivano le vittorie di Svizzera e Scozia. Le elvetiche conservano il primato a punteggio pieno, mentre le scozzesi si rilanciano in zona semifinale.10:33 Lo Deserto sceglie di occupare il cuore della casa con le sue due stone.10:32 Due lunghezze di margine per le azzurre, che dovranno difendersi in quest’end. Laavrà la chance di giocare l’tiro del match.DECIMO END10:30 Non sbaglia stavolta la campionessa olimpica di misto.5-3.10:28 Dupont esegue il draw piazzando la seconda stone danese a punto. Ora per Stefania la possibilità di una comoda bocciata per siglare il puntono.10:27 Bocciata imperfetta di Constantini, che lascia al limite della casa la pietra danese.10:26 Dupont boccia la stone azzurra ponendo quella danese a punto.