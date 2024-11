Linkiesta.it - L’impossibile equilibrio di Meloni tra Occidente e galassia sovranista

Il viaggio nelle capitali sudamericane e il G20 di Rio de Janeiro stanno offrendo a Giorgialo spettacolo plastico di quello che sarà il campo occidentale, e quello europeo in particolare, con l’arrivo del tifone Donald Trump alla Casa Bianca. E quanto difficile sarà l’ambizione del suo ruolo, sempre in bilico tra adesione ideale ai sovranisti di tutto il mondo, riuniti alla corte della diarchia Trump-Musk, e gli interessi della povera Europa vaso di coccio. Se la premier italiana si accoderà a Viktor Orbán, nel rappresentare la nuova amministrazione americana, perderà il peso politico specifico, mancando l’occasione di agganciare il Partito popolare europeo di Friedrich Merz (prossimo Cancelliere tedesco) alla guida del Vecchio Continente. Il timore (fondato) è che ciò non avvenga, e che a perderci sarà anche l’Ucraina, oltre che l’Italia.