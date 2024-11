Agi.it - L'emozionante lettera social di Federer per Nadal

AGI - Emozionarsi nelle prime ore del mattino. Questo è l'effetto che provoca lache Rogerha pubblicato sui suoi profiliper rendere omaggio all'avversario di sempre, Rafael, nei giorni del suo addio al tennis. Ed è difficile rimanere impassibili fin dall'incipit: "Mi hai battuto. tante volte. Più di quanto io sia riuscito a battere te. Mi hai sfidato in modi che nessun altro avrebbe potuto fare". Un esordio sincero con cui l'ex tennista svizzero esalta le capacità del rivale-amico riconoscendo, inoltre, come la terra rossa fosse "il cortile interno" della casa di Rafa, un luogo dove lo spagnolo diventava imbattibile e in cui tutti gli altri giocatori si sentivano ospiti. Le parole di addio di Roger a Rafa mostrano tutta l'ammirazione di un campione per un altro campione.