JK Rowling contro il comico John Oliver che aveva difeso le atlete trans | Persona intelligente che spara stronzate

Leggi su Open.online

«Unaindubbiamentecheassolute», JKattacca duramentee conduttore di Last Week Tonight with, show in onda su HBO che commenta in maniera satirica gli avvenimenti della settimana. L’autrice di Harry Potter ha mal digerito un intervento delriguardo il diritto delle donnegender di competere negli sport femminili al liceo. «Secondo l’Onu – scrive l’autrice della saga di Harry Potter su X – lehanno perso quasi 900 medaglieuomini-identificati che gareggiavanodi loro nelle categorie sportive femminili. Le ragazze sono state estromesse dalle squadre per far posto ai ragazzi. Le donne hanno subito gravi infortuni giocandouomini-identificati». La scrittrice cita un rapporto delle Nazioni Unite del mese scorso secondo cui più di 600 donne biologiche non hanno vinto medaglie in più di 400 competizioni in 29 sport diversi a causa dell’inclusionegender, per un totale di oltre 890 medaglie.