Inter-Lipsia comunicate le prime informazioni sui biglietti Le ultime

sarà la quinta gara del girone unico di Champions League per le due compagini. L’attesa cresce per vedere nuovamente i nerazzurri all’opera nella massima competizione europea.LA SFIDA –dirà molto del futuro dei nerazzurri in questa Champions League. Con 10 punti in cassaforte, frutto di tre vittorie e un pareggio nellequattro giornate, la squadra meneghina si auspica di portare a casa tre punti che sarebbero fondamentali per accrescere le proprie velleità di accesso immediato agli ottavi della competizione. Di fronte ci sarà una squadra ricca di qualità e vogliosa di cambiare una storia che sembra già scritta. I tedeschi, infatti, si trovano a 0 punti in classifica dopo 4 giornate, vedendosi quindi costretti a vincere le prossime gare per sperare di invertire la rotta e accedere, quantomeno, ai playoff per l’accesso agli ottavi.