Ilgiorno.it - Il Natale arriva prima. Le luci si accendono già da sabato prossimo. Saranno ecosostenibili

Conto alla rovescia per il “Insieme 2024“, il programma di eventi promosso, quest’anno con largo anticipo, dal Comune e da Confcommercio Monza, in collaborazione con numerose Associazioni e partner. Il “clic day“ delledisarà già23, alle 17, in piazza Carducci, sottolineato dal concerto del Corpo bandistico cittadino Sarabanda, del coro Street Gospel e da uno spettacolo “on ice“ sulla pista di ghiaccio di SportCulture SSD, in largo IV novembre. In contemporanea il taglio del nastro al Villaggio di. "Anche quest’anno proponiamo unche mette al centro il gusto di stare insieme - spiega il sindaco Paolo Pilotto - Per questo abbiamo coinvolto anche i quartieri nell’organizzazione dei momenti di festa, con tanti appuntamenti per i più piccoli e le loro famiglie".