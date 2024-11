Universalmovies.it - Il Gattopardo | teaser trailer della serie in arrivo nel 2025

Arriverà nel, Il, la nuovatargata Netflix Italia, basata sull’omonimo romanzo di Giuseppe Tommasi di Lampedusa.Le riprese de Ilsi sono svolte tra Palermo, Siracusa, Catania e Roma. Dalle prime immagini delde Iliniziamo a immergerci nel mondo narrativotargata Netflix basata sull’omonimo romanzo di Giuseppe Tommasi di Lampedusa reso noto al grande pubblico grazie al film realizzato da Luchino Visconti più di 60 anni fa.Il: la storiaUn racconto epico ambientato in Sicilia durante i moti del 1860. Al centronarrazione troviamo Don Fabrizio Corbera (Kim Rossi Stuart), Principe di Salina, la cui vita ricca di privilegi rischia di essere minacciata dall’unificazione italiana. Ben presto il Principe comprende che il suo futuro e quellosua casata esua famiglia sono in pericolo e per sopravvivere è costretto a stringere nuove alleanze e ad arrivare a scelte estreme e un tempo impensabili per lui.