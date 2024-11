Ilgiorno.it - I murales di Pablo Pinxit riqualificano piazza Berlinguer

Un’opera d’arte per raccontare l’incontro tra i bambini e tra i ragazzi e la natura, le emozioni e le riflessioni emerse. Un murale che vuole invitare tutti i cittadini a prendersi cura del bene comune e dell’ambiente, a partire da quello che ci è più vicino, "a un passo da me". Inl’artistaha creato una galleria a cielo aperto nell’ambito del progetto della ong Celim “A un passo da me“, realizzato insieme all’istituto comprensivo Allende con il contributo di Fondazione Cariplo (bando “My Future“). "Abbiamo accolto con grande piacere la proposta di Celim e della scuola che abbiamo tradotto in un patto di collaborazione – spiega la sindaca Anna Varisco durante un sopralluogo –. Una gran bella opportunità che andava assolutamente colta e che contribuisce in maniera significativa a rendere più bello questo angolo della nostra città.