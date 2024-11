Gaeta.it - Glovo apre un nuovo Carrefour Sprint a Bologna: consegne ultra-rapide per la spesa quotidiana

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter In un contesto di crescente interesse per leveloci,hanno ampliato la loro collaborazione con l’inaugurazione del secondoin Italia, situato a. Questopunto di distribuzione, completamente gestito da, è progettato per garantire un servizio di consegna-rapida, facile e conveniente, disponibile sette giorni su sette. Con questa iniziativa, si mira a semplificare la vita degli abitanti della città, rendendo l’esperienza dellapiù accessibile e immediata.Espansione della collaborazione traIlrappresenta un importante passo avanti nella partnership tra, avviata nel 2019. Dopo il notevole successo riscontrato a Firenze, doveha conquistato la leadership nel settore del quick-commerce, ora l’attenzione si sposta su, con l’ambizione di replicare risultati soddisfacenti.