Game Awards 2024 dominano Final Fantasy VII e Astro Bot | le nomination

Annunciate leai, che hanno certificato il dominio diBot e diVII: Rebirth. L’avventura di Sony e il gioco di ruolo firmato Square Enix infatti si sono aggiudicati sette candidature, tra cui quella più importante per ilof the Year. Seguono con sei invece Metaphor: ReFantazio di Studio Zero e Balatro di LocalThunk con cinque. A pari merito con quattro il mitologico Black Myth: Wukong e il primo Dlc – espansione a panto – della storia dell’evento, Elden Ring: Shadow of the Erdtree. La cerimonia di premiazione si terrà durante la notte italiana fra 12 e 13 dicembre al Peacock Theatre di Los Angeles e sarà visibile gratuitamente su YouTube, Twitch e TikTok Live. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The(@the, leprincipali: fra gli adattamenti c’è ArcaneL’edizionedei, che segna il decimo anniversario dei massimi riconoscimenti al mondo per il settore videoludico al pari degli Oscar per il cinema e dei Grammy per la musica, vede la presenza dei più interessanti titoli dell’anno.