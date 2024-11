Ilrestodelcarlino.it - "Essere brave persone non basta per vincere"

Per parte del centrodestra quello delle regionali non è affatto un risultato sotto le aspettative. "Chi era realista sapeva che sarebbe finita così", commenta amaro il consigliere comunale ravennate Alberto Ancarani, volto di spicco di Forza Italia a Ravenna. Consigliere, cosa non ha funzionato? "Qui c’è una tradizione di politicizzazione del cittadino durissima da scalfire, figlia di un sistema economico legato a doppio filo alla politica". Le sue critiche feroci contro il Pd e il suo sistema di potere sono note. Eppure il ‘partitone’ di recente ha perso Forlì, Ferrara, Pisa, Siena. A Ravenna forse manca un’alternativa? "L’assenza di un’alternanza non ha aiutato il centrodestra a costruire una classe dirigente. Ma c’è un ‘però’". Quale? "Dobbiamo tutti delle scuse a Lucia Borgonzoni e ai partiti che animarono quella campagna elettorale, colorata da un maggiore entusiasmo e conclusasi con un risultato migliore di quello cui assistiamo oggi.