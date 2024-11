Lanazione.it - Emergenza casa, sono 85 gli alloggi Erp ancora sfitti

Viareggio, 19 novembre 2024 – Da un accesso agli atti compiuto dal Pd è emerso che “85 gliErp attualmentenel Comune di Viareggio, dei quali 47 necessitano di ristrutturazioniin attesa di finanziamento, 13finanziati ma aspettano l’avvio dei lavori, 17già in fase di ristrutturazione e infine 8immediatamente assegnabili”. Questa la fotografia del patrimonio di edilizia residenziale pubblica in città che “Con investimenti mirati - dicono i Dem - potrebbe essere recuperato per soddisfare le esigenze abitative della comunità locale”. La riflessione nasce a seguito della partecipazione del Comune di Viareggio ad un bando della Regione - dedicato esclusivamente alle nuove costruzioni - per ottenere un finanziamento da destinare alla realizzazione di 16 appartamenti popolari al margine del parco Baden Pawell alla Migliarina.