Cultura più entrate per 33 milioni Rincari in vista per musei e mostre

Cultura, più entrate per 3,3 milioni. Rincari in vista per musei e mostre

Piùe più spese. Il bilancio preventivo 2025 del settoredel Comune registra un trend in positivo dal punto dicontabile. Durante l’apposita commissione sulla manovra, che si è svolta ieri, l’assessore Tommaso Sacchi e il responsabile della Direzionedi Palazzo Marino Domenico Piraina hanno spiegato che lecorrenti non vincolate per l’anno prossimo saliranno a 12,7, cioè 3,3di euro (+35%) rispetto al bilancio preventivo 2024. "C’è un delta confortante sul fronte", commenta Sacchi. Nelle slide relative al bilancio del settore, si legge che "ciò deriva dall’aspettativa di maggiori proventi rispetto all’anno scorso per l’ingresso aicivici, alletemporanee nelle sedi espositive e museali e per la concessione temporanea di spazi e sale per realizzare eventi o altre iniziative".