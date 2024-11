Gaeta.it - Cresce l’interesse per il tacchino: novità Amadori punta su qualità e tradizione gastronomica

Facebook WhatsAppTwitter Il mercato delle carni bianche, in particolare il, sta vivendo una svolta significativa verso una maggiore consapevolezza dei consumatori. La ricerca evidenzia che il 77% degli acquirenti non conosce i benefici nutrizionali dele desidera approfondire queste informazioni. Allo stesso tempo, il focus sulla salute e su un’alimentazione equilibrata è sempre più presente, rendendo indispensabile l’informazione riguardo le origini e i metodi di produzione delle carni.reagisce a questante domanda introducendo “La Suprema“, un nuovo taglio di fesa dipensato per combinaree innovazione.La suprema: un nuovo taglio di carne sul mercatoIl taglio “La Suprema” rappresenta lanel settore delle carni bianche, contraddistinto dal suo spessore di 1,5 cm, che ricorda le carni bovine.