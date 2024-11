Ilrestodelcarlino.it - Consalvi attacca l’amministrazione: "Dimentica l’ambiente"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Un quadro preoccupante di mancato governo del territorio". Con questa sintetica constatazione, Raffaele(nella foto), consigliere comunale del gruppo di minoranza "Per Cingoli", propone una motivata riflessione su un argomento che ritiene importante: "Inquinamento ambientale: un tema che fino qualche anno fa a Cingoli nemmeno si sognava". "La prossima installazione di un’antenna 5G nella frazione Grottaccia, rappresenta solo la punta dell’iceberg – rileva– su un tema che dovrebbe smuovere le coscienze di molti. E in quella zona, passa a qualche centinaio di metri un grande elettrodotto capace di generare onde elettromagnetiche. Qualche km più avanti, c’è la discarica provinciale: stando ai progetti del Cosmari, si andrà al terzo ampliamento. In base alle indicazioni della Regione Marche, in futuro saranno bandite le discariche per costruire un inceneritore in una zona al centro della regione e già compromessa.