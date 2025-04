Inzaghi Dimarco ha risposto Difesa col Bayern Monaco Da vedere

Inzaghi ha parlato della condizione fisica di Federico Dimarco, che ha giocato una grande partita in Inter-Cagliari, realizzando il quarto assist nelle ultime tre partite di campionato. Poi un pensiero al Bayern Monaco.GRANDE STAGIONE – Simone Inzaghi a Radio Rai ha commentato la vittoria dell’Inter sul Cagliari, elogiando anche la stagione dei suoi: «Si arriva bene, i ragazzi sono stati bravi, fatto grandissimo primo tempo. Poi nel secondo tempo si sono rimessi in partita loro, ma abbiamo fatto il 3-1 e abbiamo controllato. Marko ha fatto molto bene e lo era stato anche l’anno scorso, ma dobbiamo continuare così. Sappiamo che tipo di stagione stiamo facendo, non dobbiamo fermarci. Ci vorranno tantissime energie e ci stiamo preparando».MINUTAGGIO – Lo stesso Inzaghi ha poi parlato di alcuni interpreti, aggiornando sullo stato fisico di Dimarco: «A volte si fanno delle idee, poi bisogna vedere come usciamo da questa partita. Inter-news.it - Inzaghi: «Dimarco ha risposto. Difesa col Bayern Monaco? Da vedere» Leggi su Inter-news.it ha parlato della condizione fisica di Federico, che ha giocato una grande partita in Inter-Cagliari, realizzando il quarto assist nelle ultime tre partite di campionato. Poi un pensiero al.GRANDE STAGIONE – Simonea Radio Rai ha commentato la vittoria dell’Inter sul Cagliari, elogiando anche la stagione dei suoi: «Si arriva bene, i ragazzi sono stati bravi, fatto grandissimo primo tempo. Poi nel secondo tempo si sono rimessi in partita loro, ma abbiamo fatto il 3-1 e abbiamo controllato. Marko ha fatto molto bene e lo era stato anche l’anno scorso, ma dobbiamo continuare così. Sappiamo che tipo di stagione stiamo facendo, non dobbiamo fermarci. Ci vorranno tantissime energie e ci stiamo preparando».MINUTAGGIO – Lo stessoha poi parlato di alcuni interpreti, aggiornando sullo stato fisico di: «A volte si fanno delle idee, poi bisognacome usciamo da questa partita.

