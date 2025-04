Trump cede alle Big Tech stop ai dazi su smartphone e pc La guerra con la Cina Troveremo un accordo

dazi di Trump sulla merce prodotta in Cina, con un picco del 145 per cento, aveva fatto balenare un prezzo stellare per lo smartphone di Apple.. Ilmessaggero.it - Trump cede alle Big Tech, stop ai dazi su smartphone e pc. La guerra con la Cina? «Troveremo un accordo» Leggi su Ilmessaggero.it Gli iPhone sono salvi. Almeno per ora. La stangata deidisulla merce prodotta in, con un picco del 145 per cento, aveva fatto balenare un prezzo stellare per lodi Apple..

