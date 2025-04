Moto Gp in Qatar pole e sprint per Marc Marquez Bene Morbidelli Male Bagnaia

Marc Marquez: domina anche la sprint in Qatar precedendo di oltre un secondo e mezzo il fratello Alex, e si riprende la leadership del mondiale a conferma che la caduta nella gara in Texas era solo un eccezioneL'articolo Moto Gp in Qatar: pole e sprint per Marc Marquez. Bene Morbidelli. Male Bagnaia proviene da Firenze Post. .com - Moto Gp in Qatar: pole e sprint per Marc Marquez. Bene Morbidelli. Male Bagnaia Leggi su .com Cala il suo poker,: domina anche lainprecedendo di oltre un secondo e mezzo il fratello Alex, e si riprende la leadership del mondiale a conferma che la caduta nella gara in Texas era solo un eccezioneL'articoloGp inperproviene da Firenze Post.

