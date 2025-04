Oasport.it - Badminton, le sorelle Stoeva vincono nel doppio femminile agli Europei

Ad Horsens, in Danimarca, vengono assegnati i primi due titoliindividuali 2025 di: nelil titolo continentale va allebulgare Gabriela e Stefani, mentre nelmisto si impongono i danesi Jesper Toft ed Amalie Magelund.Nelviene rispettato il pronostico della vigilia ed il titolo continentale va allebulgare Gabriela e Stefani, coppia numero 1 del seeding, che superano nell’ultimo atto le padrone di casa danesi Natasja P. Anthonisen e Maiken Fruergaard, accreditate della sesta testa di serie, sconfitte con lo score di 21-11 21-16 in 42 minuti di gioco.Nelmisto, invece, viene sovvertito l’ordine delle teste di serie e può gioire il pubblico di casa, dato che il titolo va ai danesi Jesper Toft ed Amalie Magelund, sodalizio numero 2 del tabellone, che piegano nell’ultimo atto i transalpini Thom Gicquel e Delphine Delrue, coppia giunta da prima testa di serie, battuti in 46 minuti con il punteggio di 21-18 21-19.