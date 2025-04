Giorgetti esclude la Manovra correttiva Stop al Patto di stabilità se cè recessione

Manovra correttiva all?orizzonte. Il taglio delle previsioni di crescita per quest?anno, contenuto nel Documento di economia e finanza approvato mercoledì scorso dal. Ilmessaggero.it - Giorgetti esclude la Manovra correttiva: «Stop al Patto di stabilità se c?è recessione» Leggi su Ilmessaggero.it Nessunaall?orizzonte. Il taglio delle previsioni di crescita per quest?anno, contenuto nel Documento di economia e finanza approvato mercoledì scorso dal.

Potrebbe interessarti anche:

Dfp - previsioni di minor crescita ma Giorgetti ribadisce : “Non serve manovra correttiva”

Borse Ko - Meloni e Giorgetti in manovra per proteggere le imprese dai dazi

Manovra - Giorgetti “Profili di contabilità non cambiano”

Ne parlano su altre fonti Minor crescita per il Pil, Giorgetti: "Escludo una manovra correttiva". Giorgetti: 'Nessuna manovra correttiva per la minor crescita'. Governo, Giorgetti: "Nessuna manovra correttiva per la minor crescita" - LaPresse. S&P alza il rating dell' Italia. outlook stabile. Giorgetti: "Premiata la serietà. Non serve una manovra correttiva". Giorgetti: "Nessuna manovra correttiva. Rispetteremo obiettivi della Nadef". Governo, Giorgetti: Nessuna manovra correttiva per la minor crescita.

A darne comunicazione è ansa.it: Giorgetti: 'Nessuna manovra correttiva per la minor crescita' - 'Puntiamo la 2% del Pil per la difesa senza uno stop al Patto di stabilità. Incontro Meloni-Trump? ci meritiamo tanto e non ci aspettiamo niente' (ANSA) ...

In base alle informazioni di msn.com: Governo, Giorgetti: “Nessuna manovra correttiva per la minor crescita” - Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti esclude serva una manovra correttiva legata alle minori previsioni di crescita del Paese nel Def (lo 0,6%). "Io ...

Ne dà notizia msn.com: Minor crescita per il Pil, Giorgetti: "Escludo una manovra correttiva" - Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti esclude che serva una manovra correttiva legata alle minori previsioni di crescita del Paese nel Def (lo 0,6%). "No - ha risposto a una domanda al riguard ...