Pallamano A Gold Macagi Cingoli a testa alta in Sicilia l’Albatro Siracusa vince 33 31 all’ultimo minuto

I ragazzi di Palazzi disputano un gran primo tempo, conducendo anche di 4 reti. Solo nel finale i siciliani riescono ad avere la meglio

