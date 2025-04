Open procura non impugna Definitivo il proscioglimento di Matteo Renzi Maria Elena Boschi e Marco Carrai

impugnare il proscioglimento di Matteo, la procura di Firenze, per il procedimento penale sulla Fondazione Open. L'accusa era di finanziamento illecito dei partiti. Il procioglimento diventa DefinitivoL'articolo Open: procura non impugna. Definitivo il proscioglimento di Matteo Renzi, Maria Elena Boschi e Marco Carrai proviene da Firenze Post. .com - Open: procura non impugna. Definitivo il proscioglimento di Matteo Renzi, Maria Elena Boschi e Marco Carrai Leggi su .com Ha deciso di nonre ildi, ladi Firenze, per il procedimento penale sulla Fondazione. L'accusa era di finanziamento illecito dei partiti. Il procioglimento diventaL'articolononildiproviene da Firenze Post.

