Barbara d’Urso pronta a tornare in Rai dalla porta principale la clamorosa ipotesi

Barbara d’Urso potrebbe finalmente tornare in TV. A svelarlo è un’indiscrezione firmata Dagospia, secondo cui la Regina del pomeriggio trash sarebbe finita nel mirino della Rai per un clamoroso ritorno. sulla poltrona più ambita della domenica: “Domenica In”.Due anni lontano dalla tv dopo la rottura con MediasetTutto ha avuto inizio il 26 giugno 2023, quando con un comunicato secco e gelido, Mediaset chiudeva definitivamente i rapporti con Barbarella. Un addio firmato Pier Silvio Berlusconi che ha escluso la conduttrice non solo da Cologno Monzese, ma anche dalla possibilità di varcare i cancelli di Mamma Rai. Almeno fino a oggi.Per due anni, ogni traccia del “regno” di Barbara è stata cancellata. Notizieaudaci.it - Barbara d’Urso pronta a tornare in Rai dalla porta principale: la clamorosa ipotesi Leggi su Notizieaudaci.it L’indiscrezione di Dagospia su un possibile approdo a Domenica InDopo un silenzio lungo quasi due anni,potrebbe finalmentein TV. A svelarlo è un’indiscrezione firmata Dagospia, secondo cui la Regina del pomeriggio trash sarebbe finita nel mirino della Rai per un clamoroso ritorno. sulla poltrona più ambita della domenica: “Domenica In”.Due anni lontanotv dopo la rottura con MediasetTutto ha avuto inizio il 26 giugno 2023, quando con un comunicato secco e gelido, Mediaset chiudeva definitivamente i rapporti con Barbarella. Un addio firmato Pier Silvio Berlusconi che ha escluso la conduttrice non solo da Cologno Monzese, ma anchepossibilità di varcare i cancelli di Mamma Rai. Almeno fino a oggi.Per due anni, ogni traccia del “regno” diè stata cancellata.

