Juve Lecce Giampaolo in conferenza L’ultima azione grida vendetta Con Tudor gioco diverso

Giampaolo in conferenza stampa si è lamentato dell'arbitraggio: "Quello di Renato Veiga è fallo tutta la vita, è un episodio che andrebbe rivisto. Juve molto diversa dal passato"

Dopo essere stata in svantaggio per tutta la partita, nel finale di gara il Lecce ha messo in difficoltà la Juventus e ha cercato il gol del pareggio. Alcune decisioni arbitrali non hanno raccolto il gradimento di Marco Giampaolo, che in conferenza stampa ha voluto esprimere il proprio dissenso.

Di seguito la conferenza stampa completa di mister Giampaolo dall'Allianz Stadium, con il tecnico dei salentini che non si è risparmiato il paragone tra la Juve di Thiago Motta e quella di Igor Tudor.

