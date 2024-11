Oasport.it - Carlos Alcaraz fa il suo dovere e batte Griekspoor in Coppa Davis: Spagna-Olanda 1-1, doppio decisivo

Leggi su Oasport.it

riporta lain linea di galleggiamento nella sfida valida per i quarti di finale della Final Eight di2024 contro l’. Dopo la sconfitta di Rafa Nadal opposto a Botic van de Zandschulp, il n.3 del mondo doveva vincere e l’ha fatto, infliggendo il quinto ko n altrettanti scontri diretti a Tallon(n.40 ATP). Al Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga, il funambolo iberico si è imposto con il punteggio di 7-6 (0) 6-3 in 1 ora e 28 minuti di partita. Sarà dunque ila decidere le sorti di questo confronto.Nel primo setha un ottimo rendimento con la prima di servizio, che lo sgrava spesso dagli scambi, rendendo difficile adrispondere. Il padrone di casa sente un po’ la tensione e nel sesto gioco perde malamente il servizio, commettendo tre errori di dritto marchiani.