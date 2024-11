Ilnapolista.it - Capello: “So che Lukaku non convince i tifosi del Napoli ma io lo vorrei sempre in campo”

: “So chenondelma io loin”Fabioscrive di-Roma di domenica prossima per la Gazzetta dello Sport. Scrive della difficoltà per Conte di trovarsi di fronte la Roma di Claudio Ranieri. Ildeve vincere, altrimenti sarebbe la terza partita di fila senza vittoria.Scrive:Sono convinto che Conte sia tutt’altro che felice di trovarsi di fronte un Ranieri all’esordio. Innanzitutto perché non potrà basarsi sulla Roma vista sinora per preparare la partita. Il nuovo tecnico l’ha già preannunciato nella conferenza stampa di presentazione: sarà una Roma più coperta, accorta, meno dedita al pressing e più attenta a chiudere gli spazi stando bassa. Una squadra più difficile da attaccare, se l’intento di Claudio sarà subito recepito dai suoi giocatori.