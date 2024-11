.com - Calcio femminile / Jesina Aurora: Under 17 al comando, Under 15 seconda

Fine del girone d’andata per la formazione di Socionovo che chiude con due lunghezze su Arzilla e Recanatese. Le giovani di Dottore corsare a SpoletoJESI, 19 novembre 2024 – Prosegue con soddisfazione il cammino nei rispettivi campionati sia per l’15 che17 della1515Altro successo per le giovani allenate da mister Dottore che hanno battuto al San Sebastiano lo Spoleto per 2 – 0 con reti firmate da Giulia Latino e Iulia Bruni.– Rolle, Campanelli, Bracaccini, Taschi, Bacci, Latino, Palombi, Manes, Maltoni. All. Dottore – A disp. Fratoni, Albanesi, Bordoni, Bruni, Casci, Sherif, GiacchèSPOLETO – Grugni, Emili, Rivoli, Cherubini, Lucidi, Lanzi, Rasi, Carlini, Di Battista. All. Benedetti – A disp. Mereu, Zannoli, Poli, Mistretta, Proietti, Caroscioli, Fioravanti RISULTATI 5° GIORNATA: Nuova Alba – Vis Pesaro 1-3, Filottranese – Perugia 0-6, Ancona Respect – Gualdo 1-6,– Spoleto 2-0 Riposa Fortuna FanoCLASSIFICA – Perugia, Gualdo 15;, Fortuna Fano 9; Nuova Alba, Spoleto, Vis Pesaro 3; Filottranese, Ancona Respect 1PROSSIMO TURNO 6° GIORNATA: Spoleto – Nuova Alba, Vis Pesaro – Filottranese, Perugia – Ancona Respect, Gualdo – Fortuna Fano.