Ilrestodelcarlino.it - Brindisi in casa Pd. Ore 17.18: "È fatta". E si stappa la prima bottiglia di spumante

Nella sede del Pd di via della Lirica lavieneta alle 17.18 in punto. Lo spoglio è ancora in corso, ma il 55% raggiunto da Michele de Pascale fa già esultare chi è arrivato lì per seguire i risultati elettorali. Ci sono consiglieri comunali, sostenitori, simpatizzanti. Arriva la candidata Petia Di Lorenzo quando ancora i dati sulle preferenze sono lontani. Più tardi si farà vedere anche Massimo Cameliani. Michele de Pascale ha appena rilasciato la suadichiarazione da presidente della Regione sul grande schermo che troneggia nella sala riunioni, in basso a sinistra sul televisore continuano a scorrere in tempo reale i voti del comune di Ravenna, comprese le preferenze. Parte un, poi un applauso, "Al Pd e a Michele" urla qualcuno con il bicchiere alzato.