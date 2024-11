Gaeta.it - Assistenti giudiziari: in arrivo un possibile stato di agitazione per il riconoscimento del diritto alla carriera

Facebook WhatsAppTwitter Gli, circa 8.000 in tutta Italia e uniti nel Comitato “– Uniti si vince”, stanno sollevando la loro voce in un momento critico della loro professione. Questa categoria lamenta da tempo una situazione di stagnazione, chiedendo di essere accorpati al profilo del cancelliere e di essere trasferiti in una fascia lavorativa superiore, la Terza Area. Le recenti discussioni potrebbero far scattare un’azione di protesta permanente se non verranno accolte le loro richieste.La richiesta diprofessionaleIl Comitato, guidato da Maria Feola del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha espresso il proprio malcontento attraverso una nota ufficiale. Glisi sentono trascurati, soprattutto in seguito alle recenti comunicazioni sindacali relativefirma del contratto collettivo, dove la loro categoria sembra essere stata completamente dimenticata.