Lapresse.it - Arrestato per stupro il figlio della principessa di Norvegia Mette-Marit

Leggi su Lapresse.it

Il27enneereditaria norvegese,, è statocon l’accusa di. Lo ha reso noto la polizia di Oslo spiegando in un comunicato riportato dai media norvegesi che Marius Borg Høiby, nato da una relazione precedente al matrimonio dinel 2001 con il principe ereditario Haakon, erede al trono norvegese, è statolunedì sera. L’uomo è sospettato di aver violato il codice penale in merito a “rapporti sessuali con qualcuno che è incosciente o per altri motivi incapace di resistere all’atto”, si legge nella dichiarazione.