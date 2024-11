Movieplayer.it - Adorazione, Alice Lupparelli e Noemi Magagnini: "La paura della Generazione Alpha? Non essere ascoltati"

La memoria collettiva, le ispirazioni young adult, e poi Skins ed Euphoria. La nostra intervista a cast e crewserie Netflix. Dal 20 novembre in streaming. Un nuovo teen drama si appresta a farsi largo nel catalogo Netflix. Stiamo parlando di, la serie ispirata dal libro omonimo diUrciuolo (Prisma) e adattata da Donatella Diamanti insieme ad un team di autori e diretta da Stefano Mordini, disponibile in piattaforma dal 20 novembre. Al centro l'amicizia fin tra due ragazze, Elena () e Vanessa (). Un rapporto interrotto quando la prima scompare gettando nel panico la provincia dell'Agro Pontino dove vivono e le loro famiglie, legate come la comunità di cui fanno parte. Mentre si prova a far luce sulla verità, Vanessa è .