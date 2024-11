Ilgiorno.it - Vittime di violenza nelle loro case: in nove mesi soccorse 167 donne

Lecco, 18mbre 2024 – Casa dolce casa. Per moltela casa però non è affatto così. Anzi, è una casa di, verbale, psicologica e fisica. Nei primidi quest’anno 167giovani e meno giovani sono statedai medici e dagli operatori sanitari dei Pronto soccorso degli ospedali della provincia di Lecco: 86 dell’Alessandro Manzoni del capoluogo, 81 del San Leopoldo Mandic di Merate. Sono più di una ogni due giorni. Italiane soprattutto, 134 in tutto, poi 5 peruviane, 4 marocchine e altrettante romene e della Costa d’Avorio, due originarie della Tunisia e dell’Ucraina, le altre dell’Albania del Burkina Faso, della Nigerua, della Svizzera, Cuba, Germania, Pakistan, Repubblica Dominicana, Senegal, Kenya e Filippine. Quattro disono ragazzine che hanno meno di 16 anni.